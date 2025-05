L’Amaro del Tumusso continua a distinguersi come ambasciatore del gusto autentico italiano. Non solo un liquore alle erbe di straordinaria qualità, ma un vero e proprio simbolo della tradizione artigianale e dell’identità enogastronomica nazionale. Il Tumusso prosegue il suo percorso di valorizzazione partecipando al Festival del Gusto in programma il 26 maggio a Fondi, a cura dell’Accademia del Gusto. Tumusso sarà presente con uno stand esperienziale, proponendo degustazioni guidate e approfondimenti sul proprio metodo produttivo naturale, fondato su una sapiente combinazione di erbe, infusioni e tradizione liquoristica italiana.

Lo scorso 28 aprile, inoltre, l’Amaro del Tumusso ha ricoperto il ruolo di partner tecnico ufficiale del Premio Pomo D’Oro – Premio all’Eccellenza 2025, ideato da Vincenzo Onorato. L’evento ha celebrato le migliori espressioni dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura agroalimentare campana. In questa cornice d’eccezione, Tumusso ha accompagnato degustazioni selezionate e momenti celebrativi, offrendo un’esperienza sensoriale unica grazie al suo profilo aromatico complesso, caratterizzato da oltre il 50% di infusi naturali.

Negli ultimi mesi, Tumusso ha rafforzato la propria visibilità attraverso la partecipazione a prestigiosi eventi del settore, consolidando il proprio ruolo tra gli amari artigianali più apprezzati a livello nazionale e internazionale.

L’incontro tra tradizione e innovazione si è riproposto anche a Napoli, al TuttoPizza Expo 2025, la più importante manifestazione internazionale dedicata all’arte bianca.

In collaborazione con realtà di spicco come AMIRA (Associazione Maître Italiana Ristoranti e Alberghi) e AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori), l’Amaro del Tumusso è stato protagonista di uno spazio espositivo interamente dedicato all’eccellenza artigianale del Sud Italia. Cocktail d’autore e abbinamenti gastronomici innovativi hanno valorizzato l’incontro tra la tradizione della pizza napoletana e le note erboristiche dell’amaro, suscitando grande interesse tra operatori del settore e pubblico internazionale.

“Ogni occasione di incontro con il pubblico è un’opportunità per raccontare il nostro impegno, il rispetto delle materie prime e l’identità profonda che si cela dietro ogni bottiglia. Un viaggio continuo alla scoperta del gusto, che guarda al futuro senza mai dimenticare le proprie radici” afferma l’ideatore del Tumusso Vincenzo Fagiolo.

