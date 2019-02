San Rufo: auto sbanda e finisce contro un muretto in località Fontana Vaglio. Feriti 3 ragazzi del posto

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a San Rufo, in località Fontana Vaglio in via San Lorenzo.

Una Ford Fiesta, con a bordo tre ragazzi del posto, è sbandata finendo la sua corsa contro un muretto a bordo strada.

Sul posto si è reso necessario l’intervento di due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i tre ragazzi, rimasti feriti, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Per uno dei tre, successivamente, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

– redazione –