Lavori sulle Provinciali. Il sindaco di Castellabate al Presidente Strianese:”La SP61 diventi priorità”

“Nonostante la notizia di imminenti interventi nelle strade del Cilento, con l’avvio di lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria su tutto il territorio provinciale, a Castellabate siamo ancora in attesa dei lavori di messa in sicurezza per la Strada Provinciale 61“.

È la segnalazione del sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli che, dopo aver più volte espresso il disagio per le precarie condizioni in cui versa la SP 61, ha inviato una lettera al neoeletto Presidente della Provincia Michele Strianese, richiedendo all’Ente il completamento della procedura, essenziale per l’inizio dell’intervento di messa in sicurezza.

“Ribadiamo che si tratta di un’arteria di primaria importanza per il comune di Castellabate, che collega Santa Maria con il centro storico e conduce all’isola ecologica e al depuratore comunale e che tale intervento, rifinanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1057 del 3/10/2016, manca dell’indizione della gara d’appalto – spiega Spinelli – l’auspicio è che l’Amministrazione Provinciale inserisca tra le priorità l’intervento, ponendo fine a un’attesa non più giustificabile“.

– Chiara Di Miele –