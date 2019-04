Si è tenuto ieri il Consiglio Comunale di San Rufo per deliberare in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per il 2019.

Le aliquote Irpef, Imu e Tasi non hanno registrato variazioni e sono sono state approvate in Consiglio. Durante la seduta si è discusso se aumentare le imposte Imu e Tasi che registrano quote bassissime.

“L’Irpef costituisce un reddito reale – ha dichiarato il consigliere Gianna Pina Benvenga – invece le case a San Rufo non rappresentano una fonte di reddito e quindi, laddove il patrimonio immobiliare è reddito, diciamo che si può effettuare un aumento”.

Per quanto riguarda il Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021, il Comune di San Rufo ha effettuato un progetto esecutivo per la scuola. Durante il Consiglio, inoltre, il primo cittadino Michele Marmo ha comunicato che verranno asfaltate alcune strade di San Rufo e sono previsti altri due interventi che riguardano la pubblica illuminazione. Intenzione dell’Amministrazione sarebbe quella di adottare l’illuminazione a LED.

“Gli impianti di illuminazioni del comune non subiscono variazione – ha dichiarato l’assessore Filippo Marmo – viene aggiunta una lampada a LED. Cambiare le lampade farebbe diminuire la bolletta e quei soldi potranno essere utilizzati per altri impianti”.

A fine Consiglio il Sindaco ha annunciato il nuovo revisore della Corte dei Conti, il dottore Paolo Lascito.

– Elena Comuniello –