La Basilicata protagonista del programma Rai “Linea Verde” con un viaggio lungo la “Via Herculeia”

Basilicata protagonista nella puntata odierna di “Linea Verde”, il programma in onda il sabato e la domenica su Rai 1.

Le telecamere hanno fatto visita in diversi centri lucani, a partire dalla Valle di Vitalba, Tramutola, Grumento Nova e Pignola, ripercorrendo la Via Herculeia, un’antica via romana che, diramandosi dalla via Appia all’altezza di Benevento, collegava Roma alla terra lucana.

Ospiti in terra lucana i giornalisti della trasmissione Rai, Miss Italia 2001 Daniela Ferolla e Federico Quaranta, accompagnati dallo chef Peppone e all’inizio del viaggio da Stefano del Lungo, archeologo del CNR. A far da cicerone anche Rocco Sileo, agronomo Alsia. Un viaggio in terra lucana alla scoperta della vera storia della lucanica, della balestra di Avigliano, della strazzata e del caciocavallo podolico, oltre che agli scavi di Grumentum e Tramutola, con la sua magnifica accoglienza. A Tramutola in particolare è stata messa in scena una festa di matrimonio tipica degli anni 60′, improvvisata nel suggestivo borgo denominato “Ngap l’acqua”. Il giornalista Quaranta ha percorso a cavallo alcuni tratti della terra lucana, raggiungendo anche alcuni lucani mentre lavoravano la terra e sui mezzi agricoli.

“Sei lucano se mangi la Lucanica”, hanno sottolineato alcune anziane che hanno mostrato le varie fasi per la lavorazione della salsiccia. Non è mancata anche una bella vetrina per i prodotti tipici lucani.

Durante la puntata è stata più volte sottolineata la bellezza di una terra autentica che nasconde in ogni suo angolo straordinarietà da scoprire e vivere.

– Claudio Buono –