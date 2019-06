Entra nel vivo l’azione politica del gruppo consiliare “San Pietro in movimento”. A soli 8 giorni dall’insediamento del Consiglio, i consiglieri guidati dal capogruppo Piera Aromando, a nome di tutti i componenti, hanno presentato una serie di richieste all’Amministrazione.

L’intento di tutto il gruppo, come dichiarato più volte, è quello di garantire la presenza costante sul territorio e nella Casa Comunale per tutelare i diritti dei cittadini, allo stesso tempo assicurare maggiore partecipazione alla vita amministrativa garantendo giuste forme di partecipazione della minoranza.

“A seguito di sopralluoghi sul territorio comunale – afferma la squadra di opposizione consiliare – il gruppo ha ravvisato situazioni di pericolo lungo alcune strade comunali. Nell’intento di tutelare la pubblica incolumità di chi le percorre e garantire un equo servizio di manutenzione ordinaria il gruppo ha chiesto un immediato intervento di manutenzione. Successivamente nell’ottica di garantire le giuste forme di garanzia e partecipazione della minoranza, il gruppo ha chiesto di avere una stanza all’interno dell’edificio comunale, un apposito spazio del gruppo sul sito internet del Comune ove informare tutti i cittadini dell’operato. Ancora, l’istituzione delle commissioni consiliari permanenti per trattare argomenti di fondamentale importanza e ne citiamo alcuni, PUC e Bilancio“.

Per garantire le nuove forme di partecipazione e informazione “San Pietro in movimento” ha proposto al presidente del Consiglio di trasmettere i consessi civici in diretta streaming, chiedendo di predisporre il regolamento consiliare a riguardo.

– Chiara Di Miele –