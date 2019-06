Primo weekend estivo, traffico sull’A2 agli svincoli di Padula ed Eboli. Polizia Stradale in azione

E’ il primo weekend della stagione estiva e, nonostante le condizioni climatiche non siano delle migliori, sono tanti coloro che stamattina si sono messi in viaggio per raggiungere le spiagge della Calabria e del Golfo di Policastro attraverso l’A2 del Mediterraneo.

Da qualche ora si registrano infatti code di circa 3 km prima dell’uscita Padula-Buonabitacolo in direzione Sud, da cui poi si raggiunge la Strada Statale Bussentina. Identico disagio anche allo svincolo di Eboli dove sono 2 i km di incolonnamento verso le strade che conducono al mare cilentano.

Fin dalle prime ore di questa mattina sono presidiate dalla Polizia Stradale le aree di servizio di Baronissi Sud, Salerno Sud, Campagna Sud e Sala Consilina Sud per evitare il verificarsi di qualsiasi problematica. Sono state impiegate pattuglie delle Sottosezioni di Sala Consilina, Eboli e Lagonegro nella misura di circa un equipaggio automontato ogni 25 km per garantire intervento immediato.

Le informazioni e l’assistenza vengono fornite contattando il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, al numero d’emergenza 113.

– Chiara Di Miele –