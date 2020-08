San Pietro al Tanagro: speciali e innovativi servizi da "Oasi di Bellezza". Intervista all'hairstylist Liliana Tierno

Sono numerosi e soddisfacenti i servizi offerti dal Salone “Oasi di Bellezza” dell’hairstylist Liliana Tierno in via Scorzo a San Pietro al Tanagro. “Oasi di Bellezza” garantisce la qualità dei suoi lavori grazie al prestigioso riconoscimento di Salone “5 Stelle 4DColor”, l’unico in tutto il Vallo di Diano.

Liliana, che insegna in qualità di Tutor 4DColor, si è formata per offrire alle sue clienti un servizio di colorazione innovativo e dai risultati sorprendenti. La tecnica “4DColor” dell’importante azienda Lisap Milano risponde alle chiare esigenze della donna di oggi: ottenere un colore perfettamente sfumato, dal risultato cromatico naturale e duraturo nel tempo. “4Dcolor” è prima di tutto una tecnica rapida che non obbliga la cliente a lunghe sedute in salone. In soli 30 minuti e in un unico passaggio è possibile ottenere 5 servizi colore diversi: coprire il 100% dei capelli bianchi, colorare, schiarire, tonalizzare e illuminare.

Da “Oasi di Bellezza”, inoltre, è possibile provare lo speciale “Wonder Protein”, un trattamento cosmetico vegano, completamente naturale che grazie alle sue proprietà organico-biologiche è in grado di rimodellare il capello in profondità rispettando la fibra capillare. I capelli saranno da subito ristrutturati, rinforzati e corposi grazie all’utilizzo di un innovativo sistema di texturizzazione che ispessisce il diametro del capello andando a proteggerlo dal calore di phon e piastre.

La grande sensibilità dell’hairstylist Liliana Tierno emerge anche attraverso un’iniziativa dal chiaro valore solidale. Infatti nel Salone “Oasi di Bellezza” è possibile donare i propri capelli per permettere la realizzazione di parrucche di alta qualità destinate a pazienti oncologiche che hanno perso i propri capelli dopo le terapie per la cura del cancro.

Ai microfoni di Ondanews l’hairstylist Liliana Tierno presenta nel dettaglio i servizi offerti dal Salone “Oasi di Bellezza”.

– Chiara Di Miele –