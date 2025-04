Tornano in piazza i giochi di società per tutti gli appassionati.

Il 26 aprile alle ore 16.30, presso la Villa Comunale di San Pietro al Tanagro, si terrà Ludofest, l’evento dedicato al mondo del gioco imperdibile per tutti gli appassionati che si divertiranno con i grandi classici come Monopoli e Risiko, fino alle gemme del settore, tra cui rompicapo, giochi di carte come Uno No Mercy, Exploding Kittens.

I partecipanti avranno la possibilità di immergersi in avvincenti sessioni di gioco di ruolo dal vivo. Per gli amanti della sfida, si prevedono due tornei di Monopoli e Risiko che metteranno alla prova strategia e astuzia.

Per informazioni e iscrizioni ai tornei è possibile visitare il sito o scrivere all’indirizzo info.vallonerd@gmail.com

L’evento gratuito, organizzato dall’associazione Vallo Nerd, è patrocinato dal Comune di San Pietro al Tanagro. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno sotto i porticati del Comune in Piazza Enrico Quaranta.