Presso la Basilica Pontificia Santa Maria in Portico a Roma si è svolta la V edizione degli Stati Generali della Sostenibilità, nell’ambito di “Governare la Complessità – Appunti di sostenibilità dalla trincea del lavoro e dell’impresa”. L’evento è stato organizzato e curato dalla Fondazione E-Novation, presieduta da Massimo Lucidi, e si è avvalso del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La giornata di studio si è sviluppata in diversi momenti di confronto sulla sostenibilità, coinvolgendo istituzioni, imprese, esperti del settore in un confronto appassionato sulle sfide della società nel tempo della complessità e dell’incertezza.

Personalità di rilievo hanno dato il loro contributo ai lavori aperti e introdotti da Massimo Lucidi, tra cui il Senatore della Repubblica Ignazio Zullo, il noto giornalista RAI Francesco Giorgino, il Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi, l’ex Ministro dell’Ambiente Corrado Clini e il sondaggista Antonio Noto.

Per la Banca Monte Pruno, partner dell’evento, è intervenuto il Direttore Generale Cono Federico all’interno della tavola rotonda “Banche e Territorio: Le nuove dimensioni del futuro”, mentre durante i saluti istituzionali è intervenuto il Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese. Per la Banca Monte Pruno, inoltre, erano presenti il Vice Presidente Antonio Ciniello ed il responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea.

I lavori hanno fatto emergere l’importanza della valorizzazione della sostenibilità ambientale, cioè della protezione dell’ambiente e delle risorse naturali per garantire la salute e il benessere delle generazioni future, della sostenibilità economica come creazione di un’economia stabile ed equa che garantisca la crescita e lo sviluppo senza compromettere l’ambiente e la società e della sostenibilità sociale intesa come promozione della giustizia sociale, della parità di genere e della protezione dei diritti umani per garantire il benessere e la dignità delle persone.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno ha sottolineato nel suo intervento il valore della sostenibilità nella società, da considerare sempre più come un credo e non come mero adempimento, all’interno di una forte azione che vede la Banca impegnata nel promuovere e sensibilizzare la sua comunità su questi temi come lo dimostrano i numerosi incontri promossi ed organizzati con imprese, associazioni e cittadini nel territorio di competenza dell’istituto di credito.

Sulla stessa linea, nel suo indirizzo di saluto, il Presidente della Fondazione Monte Pruno ha, inoltre, evidenziato il grande lavoro della Fondazione E-Novation nel fare rete e promuovere iniziative di elevato spessore culturale non senza ribadire il ruolo della sostenibilità nella società di oggi anche come fattore di collegamento con le giovani generazioni, fortemente sensibili all’argomento.

Una giornata intensa e coinvolgente che ha confermato il forte impegno della Banca Monte Pruno sulla sostenibilità e l’attenzione che questo argomento riveste in tutti gli ambienti della società civile.