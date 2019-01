San Pietro al Tanagro: Giuseppina Salerno si dimette dalla carica di Presidente del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale di San Pietro al Tanagro Giuseppina Salerno ha presentato nelle scorse settimane le sue dimissioni dalla carica attraverso una lettera protocollata e indirizzata a tutti i consiglieri.

Salerno continua comunque a far parte dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Quaranta, ma solo in qualità di consigliere.

“Ho dato le dimissioni dal ruolo di Presidente del Consiglio comunale – chiarisce Giuseppina Salerno, raggiunta telefonicamente da Ondanews – adesso sarò in carica solo come consigliere fine a fine mandato. Non esco dal Consiglio comunale”.

– Annamaria Lotierzo –