La Compagnia “Sant’Arsenio-Ieri, oggi e domani” in scena domani alla rassegna teatrale di Sassano

Domani, alle ore 18.00, la Compagnia Teatrale “Sant’Arsenio – Ieri, oggi e domani” sarà protagonista della rassegna teatrale al Cine-Teatro Comunale “Totò” di Sassano.

I ragazzi dell’Associazione Culturale di Sant’Arsenio porteranno in scena lo spettacolo “Guardami Guardami“, una commedia in un due atti scritta da Bruno Tanacchini e Biagio Izzo, con la regia di Luigi Biscotti e Luigi Pistone.

Il protagonista, Vito Prudente, ha sposato la vedova di un magnate del petrolio, la gelosissima ballerina Marzia Brandi e ricorre all’ipnosi della sua consorte e della sua fedele assistente Sofia per uscire con altre donne quasi tutte le sere. A rompere questo equilibrio irrompe da Kabul un vecchio compagno di scuola di Vito, Tommaso Caravita, un personaggio grottesco innamorato da sempre di Marzia. I piani di Vito vengono ulteriormente complicati dalla costante ed invadente presenza del tuttofare Ciro e dall’arrivo della giovane ed avvenente Ada e del suo eccentrico marito Savio.

Al centro della commedia vi è la differente visione dell’amore di lei e di lui. Lei che non sopporta il pensiero che lui la tradisca, lui che spesso e volentieri pensa solo a quello. Un continuo rincorrersi, all’insegna di espedienti, scuse, arguzie per aggirare la gelosia di lei e celare i tradimenti di lui, per assicurare una parvenza di armonia al rapporto.

– Paola Federico –