San Pietro al Tanagro: domani il paesologo Franco Arminio ospite del Premio La Tiara

Il Premio La Tiara, giunto alla sua terza edizione, è ideato e organizzato dalla Pro Loco di San Pietro al Tanagro ed offre un contributo fattivo alla promozione del nostro territorio, che pur rimanendo costantemente attento all’analisi dei problemi e delle questioni che frenano o rallentano lo sviluppo intende sottolineare ed esaltare le potenzialità di coloro che lo abitano e lo vivono, i percorsi di sviluppo intrapresi, i risultati positivi conseguiti in campo sociale, economico, culturale e sportivo, il desiderio di cambiamento espresso dalle giovani generazioni.

L’evento rientra nel progetto “Grotta Briganti e Cacio”, intervento co-finanziato dal “POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali” che vede il Comune di Monte San Giacomo capofila e partner i Comuni di San Pietro al Tanagro e Casalbuono.

Ospite d’eccezione di questa nuova edizione sarà lo scrittore, paesologo e poeta Franco Arminio che da anni viaggia e scrive in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi. E’ un punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna.

Da circa 10 anni la Pro Loco dà evidenza a coloro che si sono distinti per meriti con la manifestazione “Sanpetrese dell’anno” e con la nascita ufficiale di questo Premio, che si concretizzerà con l’istituzione di un apposito registro e con il patrocinio del Comune ed altri Enti comprensoriali si creerà un riferimento storico e uno spunto per voler bene e far crescere il territorio in cui si è nati. A tal fine, il Premio La Tiara intende fornire un riconoscimento formale a coloro che si sono distinti nei vari ambiti per le loro attività nonché a progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali che appaiono dotati di elementi significativi di originalità e di crescita. Nelle passate edizioni il premio è stato consegnato allo storico Nicola Spinelli, alla giornalista Simona D’Alessio, all’associazione sportiva Ciclo Team Tanagro, al sig. Pietro Spinelli che si sono distinti nel loro ruolo ed ambito dando lustro alla nostra comunità.

L’appuntamento per la premiazione della terza edizione è per domani, giovedì 30 dicembre, alle ore 18:00 presso la sala conferenze del comune di San Pietro al Tanagro che ospiterà i premiati; invece per il pubblico è prevista una diretta streaming sui canali social in ottemperanza alla normativa vigente anti-Covid.