San Gregorio Magno: per tutto il mese di luglio campo estivo gratuito per bambini

Iniziano le attività estive presso il Micro Nido in Largo Sandro Pertini a San Gregorio Magno in programma per tutto il mese di luglio.

Le attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sono rivolte ai bambini da 0 a 3 anni, mentre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per quelli da 3 a 6 anni.

I partecipanti saranno coinvolti in attività di animazione, ludico-ricreative, caccia al tesoro, giochi d’acqua, giochi di gruppo. Per i bambini dai 6 ai 10 anni sono previste, invece, gite ogni venerdì del mese al Parco acquatico “Aquafarm” in località Spineta a Battipaglia ed in montagna.

Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Micro Nido in Largo Pertini dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 oppure contattare il numero 339/3730155.

Il progetto è realizzato in accordo con il Piano di Zona S3 ex S10 Comune di Palomonte Capofila, coordinato da Antonio Nuzzolo, e con il Comune di San Gregorio Magno, il sindaco Nicola Padula, l’assessore alle Politche Sociali Vito Iuzzolino ed il vicesindaco Rita Robertazzi.

– Chiara Di Miele –