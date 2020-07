San Giovanni a Piro: il Comitato Terra Nostra distribuisce 300 mascherine alle attività commerciali

Il Comitato Terra Nostra di San Giovanni a Piro, per dare un segnale di vicinanza alle attività commerciali presenti sul territorio comunale, ha avviato la consegna di 300 mascherine per consentire alle stesse di lavorare in sicurezza.

“Vogliamo fare la nostra parte – dichiara Giuseppe Sorrentino del Comitato – in una situazione particolarmente delicata, soprattutto per chi sta a contatto con il pubblico in questi mesi estivi durante i quali le presenze sul territorio di ospiti e non residenti sono notevolmente aumentate. Tutti ci hanno accolto con un sorriso apprezzando questo gesto simbolico ma significativo”.

La scorsa settimana a San Giovanni a Piro si è registrato un caso di positività al Covid, poi la buona notizia del secondo tampone negativo.

“Sono necessari maggiori controlli per la sicurezza di tutti i residenti e dei turisti che per fortuna hanno invaso la costiera cilentana, permettendo agli operatori una ripresa dei flussi ed al territorio di sopravvivere in vista di un autunno non semplice” commenta Alberico Sorrentino.

– Chiara Di Miele –