Salvò un uomo dall’incendio della sua abitazione nella periferia di Scandriglia, in provincia di Rieti, encomio per il brigadiere Antonino Manzo, originario di Sala Consilina.

La consegna dell’attestato è avvenuta questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, in occasione della 211^ Festa dell’Arma.

A gennaio dello scorso anno, il brigadiere, insieme ad un collega, entrò nell’abitazione nonostante le fiamme e senza esitazione salvò l’uomo non deambulante.

La motivazione dell’encomio: “Addetto al N.O.R.M. di Compagnia, dando prova di non comune senso del dovere, ferma determinazione ed esemplare prontezza operativa, non esitava ad intervenire, unitamente ad altro militare, all’interno di un edificio interessato da un incendio, riuscendo a trasportare all’esterno il proprietario disabile non autosufficiente. L’azione, che scongiurava ulteriori e ben più gravi conseguenze, riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica, concorrendo cosi ad esaltare il prestigio dell’Istituzione”.