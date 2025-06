I notevoli disagi lamentati dagli automobilisti che nei giorni scorsi hanno scelto di dirigersi verso il Golfo di Policastro e il Cilento hanno spinto la politica ad intervenire.

Le difficoltà si avvertono particolarmente sulla Bussentina e sulla Cilentana dove la presenza dei semafori crea una coda interminabile che potrebbe scoraggiare i vacanzieri a raggiungere le mete marittime.

L’onorevole Attilio Pierro è in continuo dialogo con Anas e con la ditta appaltatrice. “A breve a Capitello sarà eliminato il semaforo e i lavori si fermeranno per tutta l’estate – ha dichiarato Pierro – Invece sulla Cilentana Anas sta effettuando ulteriori verifiche per scegliere la soluzione migliore che garantisca la sicurezza degli automobilisti e la continuità dei lavori”.

Lo scorso weekend e nei ponti che hanno caratterizzato maggio e giugno le code lungo la Bussentina, a partire da Caselle in Pittari, andavano avanti per svariati chilometri, ma qui la soluzione sembra più articolata. “A Caselle i lavori devono proseguire, non possono fermarsi. La ditta appaltatrice sta valutando come procedere: probabilmente invece del semaforo ci sarà personale a dirigere il traffico così da accorciare i tempi di attesa per le auto in transito. Nei prossimi giorni avremo l’ufficialità”.

Sul tema è intervenuto anche il primo cittadino di Caselle in Pittari dicendo che “la Provincia ancora non ha provveduto a ripristinare, come da promessa fatta, la Strada Provinciale ormai chiusa da anni e che doveva e deve rappresentare un percorso alternativo. Nonostante le promesse fatte oltre un anno fa nell’ incontro in Provincia alla presenza dei sindaci e dei vertici di Anas in cui si enunciava la fine dei lavori prima dell’estate, come da cronoprogramma, la fine dei lavori è ancora lunga ad arrivare. Poiché è impensabile immaginare un’estate con questi disagi, chiedo urgentemente un incontro in Provincia con i responsabili Anas del cantiere per mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare scene vergognose“.