Il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, congiuntamente al GICO (Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) – Nucleo PEF di Salerno, hanno arrestato un egiziano di 27 anni per il reato di detenzione illegale di armi e ricettazione. Le armi sono state rinvenute presso il suo domicilio, unitamente a numeroso munizionamento.

La Polizia Giudiziaria, a seguito di segnalazione, ha effettuato una perquisizione domicialire che ha portato a scoprire un fucile modello Winchester calibro 12 ed un fucile carabina RUGER modello AR 556 – calibro 223 REM e diverse tipologie di munizioni.

Gli agenti hanno sequestrato le armi dichiarate provento di furto. Inoltre, le attività di perquisizione sono state estese anche all’auto in uso all’indagato, sequestrata per il reato di riciclaggio.

Il 27enne è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.