Hanno preso il via ieri i laboratori del progetto “Un ponte tra presente e passato: alla riscoperta dell’arte del ricamo e dell’uncinetto”, promossi dall’Amministrazione comunale di Teggiano e ospitati presso la Biblioteca Comunale e gli spazi del Complesso Monumentale della SS. Pietà.

All’apertura erano presenti il sindaco Michele Di Candia, il consigliere Sofia Marino, l’assessore Luciana D’Elia, il Responsabile dell’Area Amministrativa Maria Di Sarli e il Presidente della Pro Loco Concetta Maria Cantelmi.

I laboratori si terranno ogni giovedì, dalle ore 16.00, e rappresentano un’importante occasione di aggregazione, condivisione e apprendimento informale, con l’obiettivo di valorizzare la vita comunitaria e rafforzare le relazioni interpersonali.

Tutor esperti accompagneranno i partecipanti nelle arti del ricamo, dell’uncinetto e del lavoro a maglia, mettendo a disposizione tempo, competenze e passione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: a chi desidera dedicarsi a un’attività creativa e rilassante, a chi vuole riscoprire antiche tradizioni artigianali, a chi cerca un momento per sé o semplicemente il piacere di “stare insieme”.

All’interno della Biblioteca saranno inoltre proposti momenti di lettura ad alta voce, pensati per accompagnare i lavori manuali e stimolare riflessioni e scambi culturali.

“Questi laboratori – ha affermato il consigliere Sofia Marino – rappresentano un modo semplice ma prezioso per ritrovare il valore dello stare insieme, condividendo saperi che appartengono alla nostra storia e che meritano di essere tramandati. Siamo davvero soddisfatti della grande partecipazione registrata in questa giornata di apertura.”

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Michele Di Candia – di avviare un progetto che unisce tradizione, socialità e benessere. La nostra comunità cresce quando crea occasioni per incontrarsi, imparare e riscoprire il proprio patrimonio culturale. È un’iniziativa che parla di identità e di futuro.”

Informazioni e adesioni il consigliere Sofia Marino al numero 346 1088020 o Maria Di Sarli, Responsabile Area Amministrativa allo 0975 58785.