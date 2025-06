Tenta una rapina con una pistola finta, ma il colpo non va a buon fine. E’ successo ieri pomeriggio in un supermercato di via Carucci a Salerno.

Un uomo di origini straniere è entrato nell’attività commerciale con in mano l’arma, che poi si è rivelata essere un giocattolo, e ha intimato ai dipendenti di consegnare l’incasso.

Poi però ha desistito dall’intento e si è dato alla fuga dopo aver seminato il panico tra i clienti presenti.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo che ha agito.