Tensione nei giorni scorsi sulla spiaggia di Mercatello a Salerno, nei pressi di uno stabilimento balneare.

Una donna, infatti, sarebbe stata avvicinata da un cittadino extracomunitario che avrebbe tentato un approccio sessuale. Al suo rifiuto lo straniero, originario del Bangladesh, e in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe assunto un atteggiamento violento e aggressivo, costringendola a seguirlo e afferrandola, provocandole così lievi lesioni.

Immediata la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono giunti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato che hanno bloccato l’uomo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile di Salerno.

L’extracomunitario è stato arrestato e trasferito in carcere a Fuorni in attesa del giudizio di convalida.