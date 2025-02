Sono ore di dolore per la comunità di Polla per la drammatica morte dell’ingegnere Giuseppe Villanova, di 48 anni, caduto ieri in un dirupo a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di via Reullo, strada che costeggia il centro storico e dove sono presenti diversi tornanti a strapiombo.

Non sono chiare le dinamiche dell’accaduto e non è stata esclusa alcuna ipotesi. Pare, però, che il corpo sia precipitato per almeno una decina di metri.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della vittima.

Giuseppe viveva in provincia di Benevento da diversi anni, qui aveva messo su famiglia e trovato lavoro. Lascia la moglie Sandra e la figlia piccola Irene mentre a Polla restano nel dolore i genitori Italino e Anna e il fratello Angelo.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11:00 presso la chiesa della Santissima Annunziata a Sant’Agata de’ Goti.