Salerno: straniero irregolare espulso e accompagnato in aeroporto per rientrare in Moldavia
La Polizia di Stato, con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino moldavo irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Il provvedimento trae origine dal rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno disposto dal Questore della provincia di Salerno e dalla conseguente adozione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito. Nel corso della procedura, l’interessato aveva presentato richiesta di protezione internazionale, successivamente ritirata. A seguito della rinuncia, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le attività necessarie all’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
Lo straniero è stato accompagnato dalla Polizia di Stato presso l’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino, da dove è stato rimpatriato nel Paese di origine con un volo diretto a Chişinău.
L’attività si inserisce nell’ambito delle costanti iniziative poste in essere dalla Questura di Salerno per il controllo della regolarità della permanenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale e per l’attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione.