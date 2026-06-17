La Croce Rossa Italiana – Sezione di Polla ha concluso con successo la quarta edizione del progetto 8-13 dedicato ai più giovani.

Da gennaio un incontro al mese di circa 2 ore su tematiche importanti. Innanzitutto la presentazione della Croce Rossa, dei suoi principi, dell’emblema e degli ambiti in cui opera.

Partecipato l’appuntamento su bullismo e cybebullismo nel corso del quale sono state rappresentate varie scene possibili di una giornata tipo, trasformando i bambini in piccoli supereroi del mondo CRI.

Poi una lezione su come comportarsi in caso di emergenza: come riconoscere le uscite di emergenza negli edifici, i punti di raccolta e i vari rischi naturali che vanno dall’allerta meteo al terremoto, dagli allagamenti all’eruzione vulcanica.

Spazio anche al primo soccorso con la presenza del presidente di comitato Giuseppe La Mura, con un focus su ferite, scottature, come fare una medicazione, cosa fare quando si perde sangue dal naso e come fare una telefonata in caso di emergenza.

Protagonista anche l’educazione stradale, attraverso il riconoscimento cartelli stradali, il rispetto delle principali regole e i comportamenti da tenere quando si è pedoni, ciclisti, passeggeri e quando ci si mette alla guida.

A condurre il progetto con passione, creatività ed entusiasmo è stato Pasquale Pucciarelli in qualità di referente giovani del gruppo CRI di Polla, coadiuvato dagli altri volontari.

“Il nostro auspicio è di continuare a svolgere questo progetto in futuro, di avvicinare sempre più giovani al mondo dell’associazionismo e del volontariato, perché certe ricchezze dell’animo si possono acquisire solo nella gratuità del dare. Noi ci mettiamo il tempo, la passione e tutto l’impegno, ma speriamo che potremo godere delle infrastrutture adatte come lo è stato questo anno il Centro Don Bosco” fanno sapere i volontari.