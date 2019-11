Salerno si illumina con le “Luci d’Artista”. De Luca:”Un momento diventato tradizione di famiglia”

Questa sera è stata inaugurata la 14^edizione delle “Luci d’Artista” a Salerno. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli hanno acceso le luci nella villa comunale e poi percorrendo tutto il centro storico di Salerno sono giunti a Piazza Flavio Gioia dove si è acceso un enorme albero i cui rami avvolgono l’intera piazza.

“È diventato un evento internazionale, infatti per fine gennaio sono attesi 2 milioni di persone – dichiara il Governatore De Luca – In questa edizione le luci sono particolarmente eleganti, gradevoli e belle. Siamo riusciti a creare tanta bellezza, ma anche lavoro ed economia. Dobbiamo essere orgogliosi perché stiamo diventando una grande città turistica. Dal prossimo anno gli eventi saranno ospitati a Piazza della Libertà, la più grande piazza sul mare d’Europa“.

Una folla di gente ha partecipato all’inaugurazione delle “Luci d’Artista”. Quest’anno tante le novità come un grande elefante nello zoo della villa comunale, sontuosi e giganti lampadari sul Corso Vittorio Emanuele, fiori, foglie, funghi e farfalle nei vicoli del centro storico e una grande stella cometa a Torrione.

“Kermesse formidabile che ha portato nel mondo il nome di Salerno, grazie allo sforzo eccezionale compiuto in questi anni. – aggiunge il Sindaco Napoli – Meravigliose e suggestive opere d’arte hanno riempito la nostra città e tante le novità come i concerti di musica, le favole per i bambini, la ruota panoramica e una piccola crociera per ammirare le luci dal mare“.

Presente all’evento anche il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

– Rosanna Raimondo –