Nel corso della quotidiana attività di monitoraggio della rete da parte della Polizia, ieri gli agenti hanno denunciato una persona a Salerno che era solita pubblicare pubbliche ingiurie rivolte a personalità di spicco.

Gli investigatori hanno individuato un profilo Facebook sul quale erano stati pubblicati diversi contenuti dal carattere fortemente oltraggioso nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Papa Leone XIV, delle Forze dell’Ordine e dell’Amministrazione comunale di Salerno.

Nonostante l’utilizzo di un nickname di fantasia, gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di risalire rapidamente all’effettivo utilizzatore dell’account, che ha ammesso le proprie responsabilità. Al termine delle attività, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto al ritiro cautelativo di tre armi legalmente detenute dall’indagato e al relativo munizionamento e al titolo autorizzativo.