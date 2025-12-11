Il 14 dicembre a Vallo della Lucania una giornata dedicata alla donazione di sangue
Continuano presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania le giornate dedicate alla raccolta del sangue.
Un gesto che contribuisce a salvare le vite di chi si trova in difficoltà. “Io dono, fallo anche tu” è l’invito dell’associazione Donatori Volontari di sangue del Cilento.
L’appuntamento straordinario è previsto domenica 14 dicembre dalle ore 8:30 alle 13, ma si può donare anche dal lunedì al sabato nella stessa fascia oraria.
Per informazioni è possibile contattare l’associazione al 393 8739392 oppure il Centro Trasfusionale allo 0974 711258.