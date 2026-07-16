Nuova incisiva operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno, che ha portato alla cattura di un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo, risultato in stato di evasione.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, costantemente impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità. Durante un mirato servizio di controllo, la pattuglia del Nucleo Operativo Sicurezza ha individuato e fermato l’uomo. I successivi ed immediati controlli alla banca dati hanno rivelato la sua reale situazione giuridica.

Al termine delle formalità burocratiche e legali è stato trasferito presso una struttura carceraria del napoletano e consegnato formalmente agli agenti della Polizia Penitenziaria.