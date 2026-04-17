Sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato di Salerno per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale.

Queste operazioni si inseriscono nei più ampi servizi coordinati di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzati all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Proprio in tale contesto, questa mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnati sul lungomare hanno effettuato diversi controlli durante i quali un cittadino del Gambia è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 14,56 grammi.

Lo straniero, accompagnato in ufficio e fotosegnalato, è risultato regolare sul territorio nazionale, con una richiesta in atto di asilo politico. Sarà quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.