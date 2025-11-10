Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro. È accaduto ieri pomeriggio a Salerno in via Unità d’Italia.

Il conducente di una Ford Focus, un uomo di nazionalità straniera, per cause da accertare non è riuscito a gestire il veicolo che con un impatto violento ha finito la sua marcia contro un muro ai margini della strada.

I sanitari del 118 hanno soccorso le quattro persone a bordo che sono rimaste ferite e le hanno portate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Alle Forze dell’Ordine è spettato effettuare i rilievi del caso e il ripristino della normale viabilità.