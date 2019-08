Salerno: non ce l’ha fatta il giovane porta pizze rimasto coinvolto in un incidente sul Trincerone

Dopo tre giorni di agonia, non ce l’ha fatta il 24enne porta pizze rimasto coinvolto, nella sera dell’11 agosto, in un incidente stradale in località Trincerone a Salerno.

Troppo gravi le ferite riportate dal porta pizze che si è spento all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Il giovane, nella serata di domenica, viaggiava a bordo di uno scooter per la consegna delle pizze e avrebbe investito una donna per strada, sbalzando violentemente sull’asfalto.

I medici dell’ospedale questa mattina avevano dichiarato la morte celebrale del 24enne e avviato l’osservazione di morte per un eventuale prelievo d’organi. Nel corso dell’osservazione il ragazzo è deceduto.

