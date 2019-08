Investita dallo scooter per la consegna delle pizze a Salerno. Donna e centauro in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Salerno in località Trincerone dove una donna è stata investita.

Per cause in corso di accertamento un ragazzo in sella ad uno scooter per la consegna delle pizze ha investito una donna che si trovava in strada. La sventurata è rimasta gravemente ferita a causa del violento impatto col motociclo. Ferito anche il ragazzo sullo scooter che è stato sbalzato sull’asfalto.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati successivamente trasportati in ospedale entrambi in gravi condizioni. La prognosi resta riservata, il ragazzo è stato ricoverato in Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –