Nell’ambito delle attività di verifica e controllo svolte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, la Polizia di Stato ha proceduto ad approfondimenti istruttori nei confronti di un marocchino, durante la pratica amministrativa relativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Gli accertamenti hanno consentito di rilevare numerosi precedenti penali e di polizia a carico dello straniero, gravato da condanne per diversi episodi di furto e furto aggravato, e anche da precedenti per resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo straniero è risultato inoltre destinatario di plurimi provvedimenti amministrativi di prevenzione, tra cui divieti di accesso ai locali pubblici e DASPO urbani avvenuti nel Veneto, oltre ad essere stato segnalato per occupazione indebita di spazi sottoposti a divieto di stazionamento.

Il marocchino, privo di fissa dimora, è stato pertanto ritenuto socialmente pericoloso ed incompatibile con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Alla luce delle risultanze emerse, il Questore della Provincia di Salerno ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno con conseguente accompagnamento alla frontiera.

L’attività svolta rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, finalizzato alla salvaguardia della sicurezza pubblica ed al contrasto di ogni forma di illegalità.