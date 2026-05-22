Gli studenti della sezione Agricoltura e Risorse Forestali del “Cicerone” di Sala Consilina hanno incontrato il Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della provincia di Salerno Giuseppe Morello.

L’attività, promossa dai tutor per l’orientamento Vincenza Granata e Paolo Giglio, ha offerto la possibilità ai futuri agrotecnici di conoscere da vicino le competenze e le prospettive di una professione moderna e dinamica. Il presidente Morello ha illustrato ai giovani i molteplici aspetti della professione di un agrotecnico, dalle competenze agronomiche fino a quelle economiche estimative.

Sono stati inoltre affrontati gli aspetti legati all’esame di abilitazione che gli studenti possono sostenere già entro la fine del 2026.

La sezione Agricoltura dell’Istituto Cicerone di Sala Consilina conferma la sua centralità per l’intero comprensorio del Vallo di Diano e si dimostra un corso di studi capace di offrire concrete opportunità professionali ed occupazionali per i propri iscritti.