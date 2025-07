Tentano di sfondare il vetro della porta d’ingresso dell’ufficio postale di Matierno a Salerno.

Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno agito probabilmente per entrare e tentare un furto, anche se l’ingresso non è stato forzato nonostante il vetro mandato in frantumi.

Il Direttore ha allertato i Carabinieri della locale Compagnia che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini.

Sarà necessario capire se chi ha agito volesse rubare all’interno o se si sia trattato soltanto di un atto vandalico.