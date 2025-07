Il GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” scarl, nell’ottica di sostenere iniziative di pubblico interesse di promozione territoriale, mette a disposizione 30 gazebi mobili da concedere in uso temporaneo a chi ne faccia richiesta tra Enti pubblici, Associazioni no profit, Pro Loco ed Enti del terzo settore che abbiano sede legale o operativa in uno del 15 comuni del Vallo di Diano.

Un sostegno concreto a supporto delle tante associazioni del territorio che, attraverso il volontariato, contribuiscono ad organizzare iniziative di valenza sociale, ricreative e di promozione.

Non sarà infatti possibile assegnare i gazebo per iniziative a scopo di lucro o che prevedano un biglietto di ingresso.

Pertanto, il Consiglio d’Amministrazione del GAL, con verbale numero 7 del 2 luglio, ha approvato il “Regolamento per la concessione di gazebo di proprietà del GAL Vallo di Diano”, che si invita a consultare sul sito istituzionale del GAL.