Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana della sede di Salerno hanno svolto un’importante attività di presidio del territorio nella zona di Giovi – Casa Manzo, un’area boschiva di grande valore ambientale.

Durante un’attività di sorveglianza hanno individuato un’auto abbandonata da diversi giorni in una zona isolata immersa nel verde. La presenza prolungata dell’auto in quella posizione ha destato sospetti tra gli operatori che hanno ritenuto possibile trattarsi di un veicolo rubato o coinvolto in attività illecite.

La prevenzione di reati ambientali o contro il patrimonio sono tra le principali missioni delle forze di sicurezza ambientale e in questo caso si è ritenuto opportuno procedere con la massima cautela. Gli operatori hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato per verificare la provenienza del veicolo e risalire al proprietario. L’auto sarebbe stata rubata, ma sono in corso le indagini.

In concomitanza, è stata segnalata la posizione del veicolo affinché potesse essere rimosso dall’area verde per evitare atti di vandalismo o saccheggio.

L’attività della Guardia Agroforestale di Salerno dimostra l’impegno costante nella tutela del territorio, specialmente nelle zone boschive e meno accessibili dove spesso si annidano attività illecite che minacciano la sicurezza ambientale.

“La presenza di un’auto abbandonata può sembrare un semplice episodio, ma in realtà rappresenta un esempio di come il lavoro di sorveglianza e prevenzione sia fondamentale per mantenere pulito e protetto il patrimonio naturale delle nostre terre – affermano dall’associazione -. L’individuazione di questo veicolo abbandonato in zona Giovi – Casa Manzo testimonia l’efficacia e la dedizione degli operatori della Guardia Agroforestale, sempre pronti a intervenire per tutelare il patrimonio ambientale e prevenire reati che potrebbero danneggiare lo splendido territorio salernitano. A questi professionisti va il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, contribuendo a preservare la bellezza e la sicurezza del nostro ambiente“.