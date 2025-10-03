Non sai cosa fare ad Halloween? Da domani, sabato 4 ottobre, Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, si trasforma nel palcoscenico di un ottobre da brividi. Zombie, fantasmi, spettacoli e attrazioni a tema accompagneranno grandi e piccini in un mese intero di divertimento.

Villaggio Piccoli Brividi – L’Halloween per bambini e famiglie

Per i più piccoli nasce il Villaggio Piccoli Brividi, la novità 2025 con spettacoli e contenuti dedicati a bambini e famiglie, accessibile ogni giorno nel cuore del parco.

Tra le attrazioni ci sono:

Il Labirinto di Halloween tra paglia, sorprese e sentieri misteriosi

tra paglia, sorprese e sentieri misteriosi Halloween Magic Show, uno spettacolo di magia e illusioni

Horror Baby Dance, la baby dance più mostruosa del parco

Caccia al Tesoro di Halloween ogni giorno alle ore 16:00 presso il palco di Halloween Street

ogni giorno alle ore 16:00 presso il palco di Halloween Street Urletto Maledetto con l’Urlometro, gare per scoprire chi urla di più

Truccabimbi Mostruoso per trasformarsi in piccoli mostri, streghette e vampiri

per trasformarsi in piccoli mostri, streghette e vampiri Chioschi Food a tema Halloween con snack e dolci mostruosamente buoni

Attrazioni horror per adulti e temerari

Tornano e si rinnovano le attrazioni più spaventose, pensate per gli amanti del terrore:

U-571 – Missione Zombie, il sommergibile infestato dagli zombie (novità 2025)

il sommergibile infestato dagli zombie (novità 2025) Horror Hotel – Il Risveglio : un ballo in maschera che cela un terribile segreto (novità 2025)

: un ballo in maschera che cela un terribile segreto (novità 2025) Cinetour – Blackout : statue horror che prendono vita nel Museo del Cinema (novità 2025)

: statue horror che prendono vita nel Museo del Cinema (novità 2025) Horror House : la casa degli orrori con i set ispirati alle pellicole più spaventose

: la casa degli orrori con i set ispirati alle pellicole più spaventose Inferno: la montagna russa indoor che porta i visitatori nel girone dantesco

Un palinsesto di show a tema animerà il parco per tutto il mese:

Halloween Show: il benvenuto mostruoso agli ospiti

il benvenuto mostruoso agli ospiti Halloween Musical – L’Ultimo Ciak (Teatro 4): musica dal vivo, coreografie e paura con un tocco di comicità (novità 2025)

musica dal vivo, coreografie e paura con un tocco di comicità (novità 2025) Zombie Walk: per concludere la tua giornata attraversa la Halloween Street infestata da creature mostruose

Ad Halloween l’esperienza a Cinecittà World non è solo spettacolo e divertimento: è anche gusto! Per tutto il mese di ottobre i ristoranti del parco propongono menù di Halloween tematizzati, con prodotti tipici della stagione autunnale e piatti ispirati alla festa più spaventosa dell’anno. Un’occasione unica per vivere una giornata indimenticabile tra attrazioni, spettacoli e sapori da brivido, gustando le specialità dedicate a grandi e piccini. Acquistali ora!

Halloween Nights – 31 ottobre e 1 novembre

Il brivido raggiunge il culmine con le due grandi Halloween Nights. Il 31 ottobre e l’1 novembre Cinecittà World si accende di feste in maschera, attrazioni horror potenziate, spettacoli, cene a tema, concerti e DJ set fino al mattino.

