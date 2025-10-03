Un ottobre da brividi a Cinecittà World con gli eventi dedicati ad Halloween
Non sai cosa fare ad Halloween? Da domani, sabato 4 ottobre, Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, si trasforma nel palcoscenico di un ottobre da brividi. Zombie, fantasmi, spettacoli e attrazioni a tema accompagneranno grandi e piccini in un mese intero di divertimento.
- Villaggio Piccoli Brividi – L’Halloween per bambini e famiglie
Per i più piccoli nasce il Villaggio Piccoli Brividi, la novità 2025 con spettacoli e contenuti dedicati a bambini e famiglie, accessibile ogni giorno nel cuore del parco.
Tra le attrazioni ci sono:
- Il Labirinto di Halloween tra paglia, sorprese e sentieri misteriosi
- Halloween Magic Show, uno spettacolo di magia e illusioni
- Horror Baby Dance, la baby dance più mostruosa del parco
- Caccia al Tesoro di Halloween ogni giorno alle ore 16:00 presso il palco di Halloween Street
- Urletto Maledetto con l’Urlometro, gare per scoprire chi urla di più
- Truccabimbi Mostruoso per trasformarsi in piccoli mostri, streghette e vampiri
- Chioschi Food a tema Halloween con snack e dolci mostruosamente buoni
- Attrazioni horror per adulti e temerari
Tornano e si rinnovano le attrazioni più spaventose, pensate per gli amanti del terrore:
- U-571 – Missione Zombie, il sommergibile infestato dagli zombie (novità 2025)
- Horror Hotel – Il Risveglio: un ballo in maschera che cela un terribile segreto (novità 2025)
- Cinetour – Blackout: statue horror che prendono vita nel Museo del Cinema (novità 2025)
- Horror House: la casa degli orrori con i set ispirati alle pellicole più spaventose
- Inferno: la montagna russa indoor che porta i visitatori nel girone dantesco
Un palinsesto di show a tema animerà il parco per tutto il mese:
- Halloween Show: il benvenuto mostruoso agli ospiti
- Halloween Musical – L’Ultimo Ciak (Teatro 4): musica dal vivo, coreografie e paura con un tocco di comicità (novità 2025)
- Zombie Walk: per concludere la tua giornata attraversa la Halloween Street infestata da creature mostruose
Ad Halloween l’esperienza a Cinecittà World non è solo spettacolo e divertimento: è anche gusto! Per tutto il mese di ottobre i ristoranti del parco propongono menù di Halloween tematizzati, con prodotti tipici della stagione autunnale e piatti ispirati alla festa più spaventosa dell’anno. Un’occasione unica per vivere una giornata indimenticabile tra attrazioni, spettacoli e sapori da brivido, gustando le specialità dedicate a grandi e piccini. Acquistali ora!
- Halloween Nights – 31 ottobre e 1 novembre
Il brivido raggiunge il culmine con le due grandi Halloween Nights. Il 31 ottobre e l’1 novembre Cinecittà World si accende di feste in maschera, attrazioni horror potenziate, spettacoli, cene a tema, concerti e DJ set fino al mattino.
