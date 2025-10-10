La Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, ha messo in atto una serie di controlli sugli immobili occupati da extracomunitari. E’ sceso in campo il Nucleo Antievasione Tributaria insieme al Nucleo Ambiente – Decoro Urbano – Prevenzione Reati, diretti dal Capitano Mario Elia.

Il servizio si è svolto in via Masuccio Salernitano, Piazza Abate Conforti e via Fusandola facendo emergere numerose irregolarità per le quali sono state elevate contestazioni ai proprietari degli appartamenti concessi in locazione.

In via Fusandola 8 extracomunitari alloggiavano in un locale adibito a deposito. Il proprietario ha provveduto a liberare la struttura.

In Piazza Abate Conforti in due appartamenti è stata rilevata una presenza eccessiva di occupanti che avevano sistemato letti e materassi in ogni stanza. Gli immobili versavano in condizioni igienico-sanitarie precarie.

In via Masuccio Salernitano sono stati ispezionati due immobili e identificati tutti gli occupanti. Gli agenti hanno riscontrato una densità abitativa eccessiva rispetto alla superficie degli appartamenti oltre a condizioni igieniche non conformi agli standard minimi.

Le ispezioni sono state effettuate con l’ausilio dei tecnici dell’ASL – Prevenzione Collettiva, i quali hanno accertato che le abitazioni versavano in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie. Sono intervenuti i tecnici comunali della Vigilanza Urbanistica per verificare la presenza di eventuali abusi edilizi, accertando in alcuni casi la realizzazione non autorizzata di soppalchi.