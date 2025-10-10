Diano Casearia, nota azienda specializzata nella produzione e lavorazione di latticini, tra i protagonisti di Anuga, la fiera leader a livello mondiale per l’industria alimentare che si è svolta a Colonia nel Centro espositivo di Koelnmesse dal 4 all’8 ottobre.

7.900 espositori da tutto il mondo, oltre 140.000 visitatori da 200 Paesi, 10 saloni in un’unica fiera e il 94% degli espositori internazionali. Tra loro anche la storica azienda con sede a Sassano che da ben quattro generazioni porta avanti l’antica tradizione dei maestri casari locali grazie alla volontà e alla lungimirante visione della famiglia Scaramuzzo.

In cinque giorni si sono concetrate tutte le innovazioni, i trend e gli approfondimenti sul futuro dell’industria del Food & Beverage mondiale.

Nel corso della partecipazione in Germania Diano Casearia ha presentato con orgoglio la propria selezione di specialità casearie, frutto di una lunga tradizione artigianale e dell’eccellenza produttiva del Sud Italia. Numerosi visitatori e operatori del settore hanno avuto modo di scoprire i prodotti di alta qualità firmati dall’azienda valdianese, apprezzandone il gusto autentico, la genuinità e l’attenzione alla sostenibilità.

A vivere l’esperienza di Anuga per Diano Casearia erano presenti Nicola Scaramuzzo, il direttore commerciale Domenico Bruno, Pasquale Perpignano e Agnese Lettieri della divisione commerciale.

La partecipazione a Colonia ha rappresentato un’importante occasione di visibilità internazionale e di contatto con clienti esteri e potenziali nuovi partner.

