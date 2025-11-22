In occasione della Giornata Nazionale per la malattia di Parkinson la Fondazione LIMPE per il Parkinson onlus e il Centro per le Malattie Neurodegenerative del Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno hanno organizzato “Un Passo per il Parkinson”, una camminata al Parco del Mercatello di Salerno in programma per sabato 29 novembre dalle 9.30 alle 12.30 con dimostrazioni di Nordic Walking effettuate da istruttori professionisti.

Sarà presente lo staff di neurologi coinvolti negli Ambulatori Parkinson, il professore Paolo Barone, la professoressa Marianna Amboni, il professore Roberto Erro, la professoressa Maria Teresa Pellecchia e la professoressa Marina Picillo. L’evento è aperto al pubblico ed è patrocinato dalla Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dal DipMed e dall’Ordine dei Fisioterapisti della Provincia di Salerno presieduto dalla dottoressa Maria Consiglia Calabrese.

Agli ambulatori del “Ruggi” vengono effettuate oltre 2000 visite all’anno a pazienti in ogni fase di malattia e sono disponibili terapie complesse infusionali e chirurgiche per affrontare la fase complicata da fluttuazioni motorie. È inoltre possibile partecipare a studi clinici che valutano l’efficacia delle terapie più innovative e moderne per la malattia come anticorpi contro la sinucleina.

Il Centro di Salerno è l’unico italiano parte del network mondiale PPMI, lo studio supportato dalla fondazione americana “Michael J Fox Foundation” diretto a soggetti con disturbi dell’olfatto e del sonno che si trovano nelle fasi prodromiche del Parkinson.

La malattia di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più frequente nel mondo occidentale. In Italia ci sono oltre 300.000 persone affette. Nonostante ci siano molte terapie sintomatiche disponibili, ad oggi manca una in grado di arrestare o rallentare la malattia. L’esercizio fisico ha un effetto benefico in ogni fase e, praticato costantemente, ha un effetto protettivo verso l’esordio della malattia stessa. Per questo motivo la tematica della Giornata Nazionale Parkinson 2025 è incentrata sul cammino per promuovere il movimento partendo da un aumento del numero di passi effettuati ogni giorno a partire dalla popolazione generale.