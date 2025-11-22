Lo Sporting Sala Consilina travolge la CDM. Con una vittoria larga i gialloverdi festeggiano la vetta della classifica
Lo Sporting Sala Consilina con uno show in terra ligure travolge la CDM (9-4) e complice il turno di riposo della leader Meta Catania aggancia in vetta la formazione etnea nel massimo torneo di Futsal.
Un risultato per certi versi storico quello del team caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta, i quali hanno accolto con grande soddisfazione il prestigioso risultato ottenuto dai ragazzi del tecnico Felipe Conde.
La gara è stata sempre in mano ai gialloverdi che anche per questa trasferta in Liguria hanno dovuto fare a meno del capitano Diego Carducci, ancora alle prese con un problema muscolare, ma per il resto l’allenatore dei salesi ha potuto contare su tutti gli uomini. A sbloccare l’equilibrio ci ha pensato Arillo, dopo meno di 8 minuti: recupera la sfera Baroni, che serve il pivot napoletano il quale non sbaglia. La reazione dei padroni di casa si ferma sulla traversa centrata dall’ex Foti.
Questa è una delle poche occasioni della CDM che nel giro di 15 secondi tra il 12’30” e 12’44” incassa un micidiale uno-due da parte dello Sporting: dapprima Arillo e subito dopo Mello, portano il parziale sul 3-0.
Ma il peggio per i ragazzi del tecnico Hugo De Jesus deve ancora arrivare nell’ultimo minuto e mezzo, quando subiscono altre tre reti: a segno ancora Arillo, che firma la sua tripletta, e il nazionale azzurro Rossetti, il quale griffa altre due marcature per il 6-0 con cui si chiude la prima frazione.
Nella ripresa la CDM prova a reagire e accorcia con Ricci, ma Baroni dopo una bella combinazione con Arillo e Rossetti, ristabilisce le distanze. Ma con orgoglio la formazione ligure segna ancora con Ortisi.
Poi il tecnico di casa a 7’ dalla conclusione si gioca la carta del portiere di movimento con Foti e la CDM trova anche la terza segnatura con Murillo, ma a 4 minuti e mezzo dalla fine Diaz, approfittando della porta sguarnita, firma l’ottava rete per i gialloverdi salesi.
La CDM non demorde e Baklanov sigla il gol numero 4 per i padroni di casa ma tocca a Rossetti, anche per lui una tripletta, mettere il punto esclamativo al match a un minuto dal suono della sirena siglando la marcatura del definitivo 9-4.
Una vittoria che fa salire lo Sporting Sala Consilina a 19 punti, gli stessi del Catania.
E venerdì prossimo al Pala San Rufo arriva la Roma che, con la vittoria di misura sull’Active Network, si porta a 15 punti. Intanto la formazione valdianese si gode il primato in classifica.
Per la cronaca tutte le gare sono iniziate con un minuto di raccoglimento in memoria del vice presidente della Sandro Abate Joan Phelippe Melillo. E per questo motivo la gara tra gli irpini e L84 è stata rinviata a data da destinarsi.