Il 27 marzo la città di Salerno inaugura l’evento “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato”, un vero e proprio spettacolo teatrale itinerante e interattivo dedicato agli studenti, che verrà replicato in altre città (Arezzo, Brescia, Roma, Asti e Bari) e che affronta in senso ampio e multidisciplinare le tematiche legate alla legalità, intesa come rispetto dei diritti e delle regole di convivenza civile.

L’evento si terrà presso il Teatro Augusteo a partire dalle 9.30 ed è realizzato in collaborazione con la Banca Monte Pruno.

Saranno presenti il Questore Giancarlo Conticchio, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Salerno Mimì Minella, rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, dell’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Testimonial dell’iniziativa sarà Benedetta De Luca, mentre a moderare ci sarà la giornalista Concita De Luca.