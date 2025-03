Ladri ieri sera a Montesano sulla Marcellana.

Una banda ha agito in località Tardiano in casa di una coppia. Una volta entrati forzando una finestra situata al primo piano gli ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a rubare soldi in contanti e gioielli.

Dopo aver messo a segno il furto hanno tentato anche il colpo all’ATM della filiale di un istituto di credito nelle vicinanze, tentativo fallito per via dell’allarme scattato.

I ladri si sono così dati alla fuga nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno raccolto la testimonianza delle vittime del furto e hanno cercato di mettersi sulle tracce dei ladri.