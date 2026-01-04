Momenti di tensione ieri mattina a Salerno in un appartamento di Torrione.

Qui un giovane ha dato in escandescenze e ha aggredito i familiari.

I vicini hanno allertato il 112 e così sul posto sono giunti gli agenti della Volante insieme ai sanitari del 118.

Non è stato facile placare la sua ira, infatti ha tentato di colpire anche i poliziotti e i sanitari intervenuti.

In seguito è stato accompagnato all’ospedale “Ruggi” così come alcuni parenti che hanno riportato delle contusioni dovute all’aggressione.