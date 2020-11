Salerno: finto pacco bomba sotto casa del Presidente della Campania Vincenzo De Luca

Un finto pacco bomba è stato ritrovato questa mattina a Salerno sotto casa del Presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Sul posto, nel rione Carmine, sono giunti questa mattina i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Digos.

Il traffico è stato momentaneamente bloccato per permettere alle Forze dell’Ordine di terminare le operazioni, durate circa 30 minuti. Per fortuna però non c’è stato alcun pericolo.

Il finto pacco è stato fatto esplodere e gli artificieri hanno constatato che si trattata di rudimentale pacchetto formato da un involucro di plastica e uno scaldino elettrico di piccole dimensioni.

– Paola Federico –