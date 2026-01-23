Salerno: finisce con un veicolo su alcune auto in sosta, le danneggia e si dà alla fuga
Perde il controllo dell’auto, finisce su alcune vetture in sosta e poi si dà alla fuga. E’ accaduto oggi in via Irno a Salerno.
Ad essere danneggiate una Fiat 500 L e una Toyota Yaris che si trovavano parcheggiate ai margini della strada.
Del responsabile nessuna traccia dato che subito dopo l’incidente è fuggito.
Per avviare le indagini e risalire alla sua identità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.
Ad occuparsi del supporto alle operazioni di rimozione e ripristino della strada sono intervenute le squadre di Pissta.