Tenta una rapina in un negozio di ortofrutta in via Irno a Salerno ma viene scoperto dai carabinieri.

E’ accaduto ieri sera quando un 41enne è entrato nel negozio con il volto nascosto dalla sciarpa e ha minacciato il titolare con un coltello. Voleva che gli consegnasse l’incasso.

Il proprietario è riuscito a non dargli il denaro e a farlo fuggire, così subito dopo ha potuto allertare il 112.

I Carabinieri della Stazione di Fratte sono riusciti tempestivamente a raggiungere il rapinatore e a portarlo in caserma. Su disposizione della Procura è stato arrestato per tentata rapina aggravata, mentre il coltello utilizzato per commettere il reato è stato sequestrato.