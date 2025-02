Nella giornata di ieri la Questura di Salerno ha dato esecuzione al provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Ministro dell’Interno per motivi di pubblica sicurezza a carico di un cittadino extracomunitario.

E’ stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi, in attesa della definizione delle procedure necessarie per l’effettivo rimpatrio.

L’ extracomunitario, fratello di cittadina italiana, era gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, rapina, violazione di domicilio e furto aggravato, truffa e anche per i reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2014 e il 2024, per i quali era stato più volte condannato dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento espulsivo si inserisce nel quadro dell’azione mirata di prevenzione finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.