“Un augurio di buon compleanno alla nostra cara nonna Vincenza, classe 1925. Oggi compie 100 anni nella sua Licusati“.

Con questo messaggio la comunità di Camerota ha festeggiato oggi la concittadina che ha raggiuto l’ambito traguardo del secolo di vita.

La neo centenaria rappresenta per l’intero paese un esempio di forza e vitalità, con sei figli e una bellissima famiglia che l’ha celebrata oggi in un’occasione tanto speciale. A 90 anni la nonnina era ancora in grado di fare il pane in casa e, con una memoria lucidissima, ha ricordato momenti preziosi della sua vita.

Tutta la famiglia le ha augurato tanta salute e felicità e anche il sindaco Mario Salvatore Scarpitta e l’Amministrazione comunale si sono uniti ai festeggiamenti inviando “i migliori auguri a questa donna straordinaria”.